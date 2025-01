Le possibili scelte di Claudio Ranieri in vista del derby di Roma contro la Lazio di Marco Baroni.

Si avvicina sempre di più il derby della Capitale, in programma domenica 5 gennaio alle 20:45.

Da una parte la Roma di Claudio Ranieri, che occupa la decima posizione in campionato. Dall’altra la Lazio di Marco Baroni che invece si trova al quarto posto.

L’allenatore giallorosso, in conferenza stampa, ha dichiarato: “Il derby essendo tifoso rappresenta tutto. È la partita clou, che si sente maggiormente. La classifica parla chiaro, loro stanno vivendo un momento eccezionale, giocano in velocità, con pochi tocchi: sono una squadra temibilissima. Ma il derby fa sempre storia a sé“. (Clicca qui per la conferenza completa)

Per il big match l’allenatore della Roma va verso la conferma dei titolari con una piccola modifica a centrocampo che diventa a 5. Ecco di seguito le possibili scelte di Ranieri.

Roma, la probabile formazione contro la Lazio

Poche novità nella formazione scelta da Claudio Ranieri per il derby della Capitale. Tra i pali ci sarà Svilar. Confermata la linea difensiva composta da Mancini, Hummels e Ndicka. Il centrocampo passa a 5 con Konè, Paredes, Pisilli centrali e Saelemaekers e Angelino esterni. In attacco ci sarà la coppia Dybala-Dovbyk.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

Roma-Lazio, dove vedere in tv e streaming

Il big match della diciannovesima giornata di Serie A tra Roma e Lazio, in programma domenica 5 gennaio alle 20:45, sarà visibile in tv e streaming in esclusiva su DAZN.