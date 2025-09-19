Roma, la probabile formazione per il derby contro la Lazio

La probabile formazione di Gian Piero Gasperini per la sfida della sua Roma contro la Lazio: tutte le novità

Ci sono partite che valgono molto più dei semplici tre punti: tra queste, c’è il derby della Capitale tra Lazio e Roma.

Per Gian Piero Gasperini sarà la prima volta da allenatore dei giallorossi in una partita del genere, dal fascino particolare.

Sfida alla Lazio di Sarri, che in tre partite ha ottenuto un successo (contro il Verona) e due sconfitte contro Sassuolo e Como.

Di seguito la probabile formazione di Gasperini per il derby tra Lazio e Roma, atteso per domenica 21 settembre alle 12:30.

La probabile formazione della Roma per il derby contro la Lazio

L’allenatore ex Atalanta dovrà fare a meno di Dybala e Bailey, ma probabilmente anche di Wesley e Hermoso per la gara contro la Lazio. In porta confermato Svilar, con il terzetto difensivo formato da Celik, Mancini e Ndicka. Sugli esterni spazio a Rensch e Angelino, con il centrocampo composta da Kone e Cristante. In avanti dovrebbero esserci Soulé ed El Shaarawy dietro all’unica punta, Ferguson.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Kone, Cristante, Angelino; Soulé, Ferguson, El Shaarawy. All. Gian Piero Gasperini.

Dove vedere la gara in tv e streaming

Il derby della Capitale, in programma per domenica 21 settembre alle 12:30, sarà mandato in onda in diretta tv su DAZN.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di DAZN.