Roma, la probabile formazione contro la Juventus

Le possibili scelte di Gasperini per Roma-Juventus

Dopo la convincente vittoria per 1-0 contro il Como, la Roma cerca la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League e proverà a farlo contro la Juventus.

I giallorossi, viste le gare rinviate causa Supercoppa, in caso di successero arriverebbero a Natale al primo posto insieme all’Inter a quota 33.

I grandi attesi all’Allianz Stadium sono gli ex Soulé e Dybala, con quest’ultimo che però potrebbe partire nuovamente dalla panchina.

Potrebbe non andare nemmeno in panchina, invece, Artem Dovbyk, che si è allenato ancora a parte.

La probabile formazione

Gasperini confermerà il solito assetto di gioco, con Svilar confermato tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Celik, Mancini ed Hermoso, mentre sulle corsie laterali ci dovrebbe essere Wesley a destra con Rensch dirottato a sinistra. In mezzo al campo, con El Aynaoui in Coppa d’Africa, ci saranno Koné e Cristante. Sulla treuquarti spazio ancora a Soulé e Pellegrini, con l’unico dubbio che riguarda il centravanti. Favorito Ferguson, in ballottaggio con Dybala.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristiante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore. Gasperini.

Dove vedere Roma-Juventus in tv e streaming

La partita dell’Olimpico, valida per la sedicesima giornata di Serie A, si giocherà sabato sera alle 20:45.

Sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport, oltre che in diretta streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN.