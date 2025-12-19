Roma, la probabile formazione contro la Juventus

Le probabili scelte di Gian Piero Gasperini per la sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus di Luciano Spalletti.

La Roma si prepara a un test che potrebbe in un certo senso essere già decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi sfidano la Juventus all’Allianz Stadium, reduce dalla vittoria convincente contro il Bologna.

Anche la squadra di Gasperini viene da un successo importante. All’Olimpico sono arrivati tre punti contro il Como grazie al gol firmato da Wesley.

Tra dubbi di formazione, rotazioni e infortuni, andiamo a scoprire quali potrebbero essere gli undici di partenza in casa Roma.

Di seguito le probabili scelte di Gasperini.

Roma, la probabile formazione per la Juventus

Gasperini dovrebbe riproporre lo stesso modulo della partita contro il Como con Celik a sostituire Ndicka, partito per la Coppa d’Africa insieme a El Aynaoui. Il resto della formazione dovrebbe essere lo stesso, con Wesley e Rensch sulle corsie, Kone e Cristante in mezzo al camp e il tandem Soule-Pellegrini a supportare Ferguson

ROMA (3-4-2-1, probabile formazione): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Dove vederla in tv

La sfida tra Juventus e Roma, valida per la sedicesima giornata di Serie A, è in programma all’Allianz Stadium di Torino alle ore 20:45 di sabato 20 dicembre 2025.

Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport e DAZN.