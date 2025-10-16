Le possibili scelte di Gasperini in vista del big match

Terminata la sosta per le nazionali, la Serie A torna a far parlare di sé.

Occhi puntati sul big match dell’Olimpico tra Roma e Inter.

Gara in programma sabato 18 ottobre alle ore 20.45.

Di seguito le possibili scelte di Gasperini.

Roma, la probabile formazione contro l’Inter

Tra i pali ci sarà Svilar. Davanti a lui ci sarà una difesa a 3 composta da Celik, Mancini, Ndicka. A centrocampo spazio alla coppia Koné–Cristante; sugli esterni Wesley e Tsimikas. Dietro all’unica punta Ferguson agiranno Soulé e Pellegrini.

ROMA (probabile formazione, 3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Roma-Inter in diretta tv e streaming

La gara tra Roma e Inter, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20.45, sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e in streaming su DAZN.