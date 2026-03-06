Roma, la probabile formazione contro il Genoa

Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini nella partita contro il Genoa della 28esima giornata di Serie A in programma domenica alle 18:00

Si avvicina la sfida dei doppi ex in panchina, Gasperini e De Rossi. La Roma arriva al match del Ferraris dopo il pareggio dell’Olimpico contro la Juventus, terminato 3-3 dopo nonostante i giallorossi fossero avanti di due gol fino al 78′.

Il risultato dell’ultimo turno ha lasciato invariato il distacco dai bianconeri: quattro punti in più per la squadra di Gasperini da quella di Spalletti. Il Como però si è avvicinato, portandosi a -3 dalla Roma, rendendo la lotta per la Champions League apertissima.

Per i giallorossi ritorneranno anche gli impegni europei: la prossima settimana è in programma l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna, giovedì prossimo.

Il Genoa, invece, con 27 punti è impegnato nella lotta salvezza ed è alla ricerca di punti preziosi per conquistare l’obiettivo.

La probabile formazione della Roma contro il Genoa

Per la gara contro il Genoa Gasperini dovrebbe schierare la difesa composta da Mancini, N’Dicka e Ghilardi davanti a Svilar. Celik e Rensch dovrebbero giocare come esterni, considerata l’assenza di Wesley per squalifica. A centrocampo, invece, la coppia formata da Cristante e Koné. In attacco pesano le tante assenze: Dovbyk, Ferguson, Soulé e Dybala, operato al ginocchio. Per questo l’allenatore giallorosso dovrebbe scegliere lo stesso tridente che è partito contro la Juventus, con Pisilli e Pellegrini alle spalle di Malen.

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, N’Dicka, Ghilardi, Celik, Koné, Cristante, Rensch, Pisilli, Pellegrini, Malen, Allenatore: Gasperini.

Dove vedere Genoa-Roma in streaming e in TV

La gara di Serie A tra Genoa e Roma si disputerà allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Fischio d’inizio previsto alle ore 18:00 di domenica 8 marzo.

La sfida verrà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Uno, NOW TV e Sky Sport Calcio.