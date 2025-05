Roma, la probabile formazione contro la Fiorentina

Le possibili scelte di Ranieri per Roma-Fiorentina

Continua la corsa al quarto posto della Roma, rientrata tra le candidate a un posto in Champions League grazie a un grandissimo girone di ritorno.

I giallorossi non perdono in campionato dal 15 dicembre e non perdono all’Olimpico dalla sconfitta del 2 dicembre contro l’Atalanta.

A fare visita alla squadra di Ranieri nel match della 35^ giornata di campionato ci sarà la Fiorentina, reduce dall’andata della semifinale di Conference League persa per 2-1 sul campo del Betis.

La Roma proverà a proseguire sull’onda lunga della vittoria a San Siro contro l’Inter e a far valere i giorni in più avuti per recuperare e preparare la partita.

La probabile formazione

Per la partita contro la Fiorentina, Claudio Ranieri va verso la conferma del 3-5-2 visto dal primo minuto contro l’Inter. Davanti all’insostituibile Svilar ci dovrebbe essere il terzetto composto da Celik, Mancini e Ndicka. Largo a destra ci sarà ancora Soulé a tutta fascia, con Angeliño dall’altra parte. In mezzo al campo Cristante, Koné e Pellegrini. Davanti si dovrebbe rivedere la coppia Dovbyk-Shomurodov.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Sulé, Cristante, Koné, Pellegrini, Angeliño; Dovbyk, Shomurodov. Allenatore: Ranieri

Dove vedere Roma-Fiorentina in tv e streaming

La gara dell’Olimpico, valida per la 35^ giornata di Serie A, si giocherà domenica 4 maggio alle 18:00. Sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport e in streaming su DAZN.

Disponibile, anche la diretta streaming tramite le piattaforme di Sky Go e Now Tv.