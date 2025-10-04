Roma, la probabile formazione per la Fiorentina

La probabile formazione della Roma per la trasferta contro la Fiorentina

Riprende il campionato della Roma, che in settimana ha perso 0-1 contro il Lille in Europa League.

In Serie A, invece, i giallorossi hanno vinto ben 4 partite su 5, tutte senza subire gol. L’unica rete è arrivata per mano di Simeone contro il Torino.

La prossima avversaria sarà la Fiorentina di Pioli: la partita si disputerà domenica 5 ottobre alle ore 15:00.

Scopriamo quindi come potrebbe giocare la Roma al Franchi, nella 6ª giornata del campionato di Serie A.

Fiorentina-Roma, le possibili scelte di Gasperini

Dopo aver saltato 4 partite per un problema alla coscia sinistra, torna tra i convocati Dybala, ma solo per la panchina. Non sarà presente invece Angeliño, vittima di un attacco influenzale. Passando alla formazione titolare nel 3-4-2-1 di Gasperini, in porta troviamo Svilar. Terzetto difensivo formato da Çelik, Mancini e N’Dicka. Spazio a Rensch e Tsimikas sulle fasce di centrocampo, con Manu Koné e Cristante al centro del reparto. Sulla trequarti, dietro a Dovbyk unica punta, possibile maglia da titolare sia per Pellegrini che per Soulé.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, N’Dicka; Rensch, Manu Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Fiorentina-Roma, dove vedere la partita in streaming e in TV

Fiorentina-Roma, valida per la 6ª giornata di Serie A, si disputerà allo Stadio Artemio Franchi a partire dalle ore 15:00.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.