Roma, la probabile formazione contro la Cremonese

Redazione 21 Febbraio 2026
Malen (IMAGO)
Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini per la gara della sua Roma contro la Cremonese di Nicola, in programma domenica alle 20:45

Conquistare tre punti per continuare la corsa alla Champions League e tornare alla vittoria dopo il pareggio al Maradona: questo è l’obiettivo della Roma contro la Cremonese.

Gli uomini di Gian Piero Gasperini arrivano alla gara dopo il 2-2 contro il Napoli di Antonio Conte arrivato lo scorso weekend di campionato.

Più in generale nelle ultime 5 i giallorossi hanno collezionato 2 vittorie, contro Torino e Cagliari, 2 pareggi, contro Milan e Napoli e una sconfitta contro l’Udinese.

Per la gara contro la Cremonese nel centrocampo della Roma dovrebbe tornare a giocare dal primo minuto Koné per la prima volta dall’infortunio.

La probabile formazione della Roma contro la Cremonese

Gasperini schiererà la Roma contro la Cremonese con l’ormai collaudato 3-4-2-1. In porta ci sarà Svilar con davanti il trio formato da Mancini, Ndicka e Hermoso. A centrocampo sulla fascia destra Celik, a sinistra Tsimikas e al centro spazio a Cristante e Koné. Davanti dietro a Malen, reduce dalla doppietta al Maradona, ci saranno Zaragoza e Pellegrini.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka. Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Tsimikas; Zaragoza, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Roma-Cremonese in streaming e TV

La partita tra la Roma e la Cremonese, in programma domenica 22 febbraio alle 20:45 e valida per la 26ª giornata, sarà visibile in TV su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.

 