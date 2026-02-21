Roma, la probabile formazione contro la Cremonese

Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini per la gara della sua Roma contro la Cremonese di Nicola, in programma domenica alle 20:45

Conquistare tre punti per continuare la corsa alla Champions League e tornare alla vittoria dopo il pareggio al Maradona: questo è l’obiettivo della Roma contro la Cremonese.

Gli uomini di Gian Piero Gasperini arrivano alla gara dopo il 2-2 contro il Napoli di Antonio Conte arrivato lo scorso weekend di campionato.

Più in generale nelle ultime 5 i giallorossi hanno collezionato 2 vittorie, contro Torino e Cagliari, 2 pareggi, contro Milan e Napoli e una sconfitta contro l’Udinese.

Per la gara contro la Cremonese nel centrocampo della Roma dovrebbe tornare a giocare dal primo minuto Koné per la prima volta dall’infortunio.

La probabile formazione della Roma contro la Cremonese

Gasperini schiererà la Roma contro la Cremonese con l’ormai collaudato 3-4-2-1. In porta ci sarà Svilar con davanti il trio formato da Mancini, Ndicka e Hermoso. A centrocampo sulla fascia destra Celik, a sinistra Tsimikas e al centro spazio a Cristante e Koné. Davanti dietro a Malen, reduce dalla doppietta al Maradona, ci saranno Zaragoza e Pellegrini.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka. Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Tsimikas; Zaragoza, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Roma-Cremonese in streaming e TV

La partita tra la Roma e la Cremonese, in programma domenica 22 febbraio alle 20:45 e valida per la 26ª giornata, sarà visibile in TV su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.