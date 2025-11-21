Roma, la probabile formazione contro la Cremonese

Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini sui titolari che scenderanno in campo per la partita contro Cremonese

La Roma affronterà la Cremonese domenica 21 novembre alle 15:00 e lo farà da prima in classifica. Gian Piero Gasperini vorrà dare continuità agli ultimi risultati.

La Cremonese proverà a riscattare la sconfitta contro il Pisa dell’ultima giornata ma l’avversario non sarà dei più semplici.

I giallorossi cercheranno di confermarsi anche per mettere pressione all’Inter in vista del derby contro il Milan di domenica. Gasperini dovrà però fare a meno di Dybala e Dovbyk ancora alle prese con i rispettivi infortuni.

Di seguito le possibili scelte di Gian Piero Gasperini su gli 11 titolari che scenderanno in campo.

La probabile formazione della Roma

Gasperini è pronto a confermare il suo 3-4-2-1. In porta non può mancare Mile Svilar, insostituibile nel suo ruolo. In difesa vanno verso una maglia da titolare Mancini, Ndicka, Hermoso. A destra dovrebbe giocare Celik mentre a sinistra Wesley, in mediana pronti i soliti Koné e Cristante. Sulla trequarti vanno verso la riconferma Soulé e Pellegrini con Ferguson pronto a partire dal primo minuto.

Roma 3-4-2-1 (probabile formazione): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini