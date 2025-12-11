Roma, la probabile formazione contro il Celtic

Roma in campo in trasferta contro il Celtic in Europa League: la probabile formazione dei giallorossi di Gasperini

La Roma va alla ricerca della terza vittoria in trasferta consecutiva in Europa.

L’avversario sarà il Celtic, nella cornice del Celtic Park, con fischio d’inizio giovedì 11 dicembre alle 21.

Giallorossi che con una vittoria salirebbero a 12 punti nel super girone dell’Europa League.

Di seguito la probabile formazione di Gian Piero Gasperini per la trasferta in Scozia.

La probabile formazione della Roma contro il Celtic

Gasperini dovrebbe cambiare poche pedine rispetto all’undici sceso in campo in campionato contro il Cagliari. Confermato in porta Svilar, così come la difesa formata da Mancini, Ndicka e Hermoso. Ancora sull’esterno Celik, mentre Wesley dall’altra parte agirà al posto di Tsimikas. A centrocampo spazio a Pisilli e Cristante mentre in attacco dovrebbero agire Soulè e Pellegrini alle spalle di Dybala.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, NDicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini.

Dove vedere la gara in tv e streaming

La partita tra Celtic e Roma, in programma per giovedì 11 dicembre alle 21, sarà trasmessa in diretta tv suSky Sport Uno e Sky Sport.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Sky Go e su NOW.