Roma, la probabile formazione contro il Cagliari

La probabile formazione della Roma per la partita contro il Cagliari: le possibili scelte di Gian Piero Gasperini

Dopo aver rallentato nelle ultime due giornate di campionato, la Roma è chiamata a ritrovare continuità per non perdere ulteriore terreno nella corsa alla top 4. I giallorossi ospitano all’Olimpico un Cagliari in fiducia e reduce da tre vittorie consecutive, in una gara che chiude il weekend di Serie A e che può pesare molto sugli equilibri di classifica.

La squadra di Gasperini arriva a questo appuntamento dopo un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite, risultati che hanno fatto scivolare la Roma a due punti dal quarto posto.

Il fattore campo, però, resta un alleato importante: cinque successi nelle ultime sette gare interne di campionato raccontano di una squadra solida davanti al proprio pubblico, nonostante la battuta d’arresto rimediata contro l’Udinese nell’ultimo turno.

Di seguito le probabili scelte di Gasperini per la partita.

La probabile formazione della Roma

Davanti a Svilar, la linea difensiva dovrebbe vedere Mancini e Ndicka come punti fermi, con Ghilardi favorito per completare il reparto. Sugli esterni spazio a Celik e Wesley, chiamati a garantire spinta e copertura. In mezzo al campo El Ayanoui e Cristante avranno il compito di dare ordine e fisicità, mentre sulla trequarti resta aperto il ballottaggio tra Pellegrini e l’ultimo arrivato Zaragoza, con quest’ultimo leggermente avanti per affiancare Soulé alle spalle di Malen.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Zaragoza; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Dove vedere Roma-Cagliari in tv e streaming

La partita tra Roma e Cagliari, in programma lunedì 9 febbraio alle 20:45, si giocherà allo Stadio Olimpico. La partita potrà essere seguita in tv su Sky Sport e in streaming su DAZN.