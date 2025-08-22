Roma, la probabile formazione contro il Bologna

Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini per il suo esordio sulla panchina della Roma contro il Bologna di Vincenzo Italiano

Si avvicina l’esordio di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma. I giallorossi domani, 22 agosto, ospiteranno il Bologna di Vincenzo Italiano alle 20:45.

Sarà assente il nuovo acquisto Bailey che ha riportato un infortunio nel corso del suo primo allenamento con i giallorossi. nella giornata di mercoledì.

Gli uomini del Gasp, più in generale, arrivano alla gara dopo il pareggio per 2-2 nell’ultima amichevole precampionato contro il Neom.

La probabile formazione della Roma contro il Bologna

Per la gara contro il Bologna Gasperini giocherà con il 3-4-2-1. In porta ci sarà Svilar. Davanti a lui difesa a tre composta da Ghilardi, Mancini e Ndicka. A centrocampo sugli esterni giocheranno Wesley a destra e Angelino a sinistra con in mezzo al campo Kone e Cristante. Dietro al centravanti, che dovrebbe essere Ferguson, ci saranno El Aynaoui e Soulè

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Angelino; Soulè, El Aynaoui; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Dove vedere Roma-Bologna in streaming e TV

La gara tra la Roma e il Bologna, valida per la 1ª giornata di Serie A e in programma per sabato 23 agosto alle 20:45, sarà visibile su Sky e su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile su SkyGo e sull’app di DAZN.