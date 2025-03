Roma, la probabile formazione contro l’Athletic Bilbao

La probabile formazione della Roma per la gara contro l’Athletic Bilbao, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League

Dopo aver vinto anche contro il Como, la Roma si presenta come una delle squadre più in forma del nostro campionato.

Il prossimo impegno dei giallorossi sarà la gara di andata degli ottavi dell’Europa League, che li vedrà affrontare la formazione spagnola dell’Athletic Bilbao, attualmente quarta ne LaLiga.

La formazione di Ranieri ha raggiunto la fase a eliminazione della competizione dopo aver battuto il Porto nei playoff. L’Athletic ha avuto invece un discorso più lineare, arrivando seconda nel super girone a pari punti con la Lazio.

Questa la probabile formazione della Roma in vista della gara contro la compagine allenata da Valverde, che varrà il primo round degli ottavi di finale di Europa League.

La probabile formazione della Roma contro l’Athletic Bilbao

Ranieri dovrebbe cambiare diversi giocatori rispetto a quelli scesi in campo contro il Como. In porta confermato Svilar, con la difesa che dovrebbe essere guidata dal recuperato Celik al fianco di Mancini e Ndicka. Sugli esterni pronti ad agire Saelemaekers e Angelino, con in mediana Koné, Cristante e Pisilli. Attacco guidato da Dybala e da Dovbyk, tornato in campo e anche al gol nell’ultima uscita in campionato.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.

Dove guardare Roma-Athletic Club in tv e in streaming

La gara tra Roma e Athletic Club, in programma giovedì 6 marzo dall’Olimpico di Roma, sarà trasmessa in tv da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (rispettivamente 201 e 252 del digitale terrestre).

Inoltre, sarà possibile seguire la partita di andata degli ottavi di finale di Europa League in streaming tramite l’app Sky Go o su Now.