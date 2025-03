Roma, la probabile formazione contro l’Athletic Bilbao

La probabile formazione scelta da Claudio Ranieri per la sfida di Europa League contro l’Athletic Bilbao

A sette giorni dal 2-1 mozzafiato all’Olimpico, Roma e Athletic Bilbao torneranno ad affrontarsi in una sfida chiave per la qualificazione ai quarti di finale di Europa League.

La sconfitta contro l’Atletico Madrid, quella contro la Roma e poi l’1-1 contro il Mallorca nel weekend. Non il periodo più felice della storia recente dei Rojiblancos che vanno in cerca di vendetta.

Dall’altra parte, invece, otto risultati utili consecutivi per i giallorossi dopo la sconfitta per 3-1 in Coppa Italia contro il Milan. Più precisamente 7 vittorie e un pareggio. Ultimi in ordine cronologico, il 2-1 proprio contro gli spagnoli grazie al gol al 93′ di Shomurodov e poi l’1-0 contro l’Empoli.

La sfida andrà in scena giovedì 13 marzo a partire dalle 18.45 nella cornice dello stadio di San Mamés. Di seguito la probabile formazione scelte da Claudio Ranieri.

Roma, la probabile formazione per l’Athletic Bilbao

Partita decisiva per la stagione della Roma, in continua ascesa dall’arrivo di Ranieri sulla panchina. Queste le probabili scelte dell’allenatore. In porta Svilar e davanti a lui difesa a tre con Hummels al centro, Mancini e N’Dicka braccetti. A centrocampo, Paredes dovrebbe agire da play affiancato da Koné e Cristante, mentre a sinistra Angelino e a destra Rensch. In attacco, infine, spazio a Dybala e Shomurodov, attualmente preferito a Dovbyk.

ROMA (3-5-2, la probabile formazione): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Rensch, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Dybala, Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

Dove vedere Athletic Bilbao-Roma

La sfida Athletic-Roma, in programma giovedì 13 marzo 2025 dalle ore 18:45 e valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2024-25 sarà visibile su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.