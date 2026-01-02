Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, la probabile formazione contro l’Atalanta

Francesco Mastrogiovanni 2 Gennaio 2026
Ferguson, Roma (IMAGO)
Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini per la sfida contro il suo passato, l’Atalanta

Gian Piero Gasperini tornerà per la prima volta da avversario a Bergamo. Atalanta-Roma si affronteranno sabato 3 gennaio alle 20.45 presso la “New Balance Arena”.

L’allenatore giallorosso dovrà fare a meno degli infortunati Bailey e Pellegrini e di N’Dicka, impegnato in Coppa d’Africa. Recuperati invece Hermoso e Pisilli mentre Wesley ha avuto dei problemi fisici ed è in dubbio.

La Roma arriva al big match con l’Atalanta sulla scia dell’ottima partita contro il Genoa dopo un periodo difficile con 3 sconfitte in quattro partite di campionato.

Di seguito le possibili scelte di Gian Piero Gasperini su i titolari che scenderanno in campo contro l’Atalanta.

La probabile formazione della Roma

Gian Piero Gasperini è pronto a schierare in campo il suo 3-4-2-1. In porta intoccabile Mile Svilar, pronto a difendere nuovamente i pali. I tre difensori, con ogni probabilità, saranno nuovamente Mancini, Ziolkowski e Mario Hermoso. Sulla corsia di destra ci sarà Zeki Celik mentre il dubbio di giornata riguarda Wesley, come annunciato da Gasperini ha avuto dei problemi fisici ed è in dubbio, se non dovesse farcela è pronto Rensch; in mezzo al campo confermatissimi Cristante e Kone. In attacco dovrebbe rivedersi il tridente visto contro il Genoa con Soulé e Dybala dietro a Ferguson.

Roma 3-4-2-1 (probabile formazione): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Gian Piero Gasperini, allenatore Roma

Dove vedere la partita in tv e streaming

Atalanta e Roma scenderanno in campo sabato 3 gennaio alle ore 20.45 presso la “New Balance Arena” di Bergamo. Sarà possibile vedere la partita su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e su Dazn.

Per quanto riguarda lo streaming, si potrà seguire il match sull’app di Sky Go, sull’app di Dazn e sull’app di Now Tv.