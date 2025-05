Roma, la probabile formazione contro l’Atalanta

La probabile formazione della Roma per la sfida contro l’Atalanta, valida per la 36esima giornata di Serie A

La corsa alla Champions della Roma passa anche e soprattutto da qui: i giallorossi di Ranieri saranno ospiti al Gewiss Stadium dell’Atalanta per la 36esima giornata di Serie A.

Attualmente Dovbyk e compagni si trovano al 6° posto con 63 punti, e inseguono come detto un’Europa che nessuno avrebbe mai pensato di raggiungere a inizio anno.

Ranieri si preparerà al meglio per la sfida contro i nerazzurri, soprattutto per evitare di perdere punti preziosi nella serrata corsa alla Champions League con le altre dirette pretendenti.

Di seguito, le possibili scelte dei giallorossi.

Roma, la probabile formazione per l’Atalanta

Per il big match del Gewiss Stadium tra i pali ci sarà Svilar. Difesa a tre composta da Celik, Mancini e Ndicka. Linea di centrocampo formata da Cristante, Manu Koné e Pisilli; sugli esterni ecco Soulé e Angeliño. In attacco pronta la coppia Shomurodov–Dovbyk.

ROMA (probabile formazione, 3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Manu Koné, Pisilli, Angeliño; Shomurodov, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.

Dove vedere la partita

Atalanta-Roma, gara valida per la 36ª giornata di Serie A, in programma lunedì 12 maggio alle 20.45 al Gewiss Stadium, sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’ la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.