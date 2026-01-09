Roma, presentata la prima offerta per Dragusin
La Roma ha presentato una prima offerta per Radu Dragusin del Tottenham: il giocatore spinge per il trasferimento
Oltre all’attaccante, la Roma di Gian Piero Gasperini è alla ricerca anche di un difensore in questa sessione di calciomercato.
I giallorossi hanno presentato una prima offerta al Tottenham per Radu Dragusin: si tratta di un prestito con diritto di riscatto
Il calciatore, ex Juventus e Genoa, da poco rientrato dopo la rottura del legamento crociato, spinge per il trasferimento alla Roma.
Forte della volontà del giocatore, il club giallorosso continua a spingere per portare a termine l’affare.