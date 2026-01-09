Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, presentata la prima offerta per Dragusin

Redazione 9 Gennaio 2026
Prima offerta della Roma per Dragusin
Radu Dragusin (IMAGO)

La Roma ha presentato una prima offerta per Radu Dragusin del Tottenham: il giocatore spinge per il trasferimento

Oltre all’attaccante, la Roma di Gian Piero Gasperini è alla ricerca anche di un difensore in questa sessione di calciomercato.

I giallorossi hanno presentato una prima offerta al Tottenham per Radu Dragusin: si tratta di un prestito con diritto di riscatto

Il calciatore, ex JuventusGenoa, da poco rientrato dopo la rottura del legamento crociato, spinge per il trasferimento alla Roma.

Forte della volontà del giocatore, il club giallorosso continua a spingere per portare a termine l’affare.

 