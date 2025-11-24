La Roma guida la classifica in solitaria dopo 12 giornate dodici anni dopo l’ultima volta: da Totti a De Sanctis, chi c’era in quella squadra

Con la dodicesima giornata verso il termine, la Roma chiude con la certezza di essere in vetta. I giallorossi si sono portati al primo posto in solitaria grazie alle vittoria contro la Cremonese, con Milan e Napoli seconde a pari merito a -2.

Un risultato molto importante per la squadra di Gasperini, l’unica ad aver vinto nove partite fin qui. I giallorossi, inoltre, vantano la miglior difesa del campionato insieme al Como, con sei gol subiti.

Ma non finisce qui. La Roma, infatti, è tornata prima in solitaria dopo 12 giornate a dodici anni di distanza dall’ultima volta, quando Rudi Garcia sedeva sulla panchina giallorossa.

Alla fine di quella stagione, fu la Juventus a vincere il campionato con il record di 102 punti, e la Roma chiuse al secondo posto a quota 85. Da Totti a Morgan De Sanctis, ecco chi erano i protagonisti della squadra di Garcia.

Roma in vetta da sola dopo 12 giornate: l’ultima volta era il 2013

Da Gasperini a Garcia, da Ferguson a Destro ma non solo. Dodici anni dopo, la Roma è di nuovo prima in solitaria alla dodicesima giornata. I giallorossi guidano la classifica con 27 punti, mentre nella stagione 2013-14 ne avevano collezionati già 32, con un percorso quasi perfetto da 10 vittorie e due pareggi, senza sconfitte. Tra i protagonisti di quella squadra c’era Francesco Totti, che avrebbe giocato ancora per quattro anni prima di ritirarsi.

Insieme allo storico capitano giallorosso c’era Morgan De Sanctis, con Benatia, Castán, Florenzi e Maicon tra i difensori. A centrocampo un’altra bandiera come Daniele De Rossi, che con Pjanic, Strootman e Nainggolan era uno dei giocatori più importanti per Garcia. A guidare l’attacco con Totti c’erano Ljajic, Gervinho e Mattia Destro: l’attaccante ex Milan e Genoa fu proprio il capocannoniere di quella Roma, con 13 reti in 23 partite.

Dodici anni dopo, i giallorossi sognano in vetta alla classifica: Gasperini e i suoi uomini riusciranno a fare meglio della rosa di Garcia?