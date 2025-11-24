Questo sito contribuisce all'audience di

Roma prima in solitaria in Serie A: non accadeva da 12 anni. Chi c’era in quella squadra

Stefano Barollo 24 Novembre 2025
L'attaccante della Roma, Matias Soulé (IMAGO)
La Roma guida la classifica in solitaria dopo 12 giornate dodici anni dopo l’ultima volta: da Totti a De Sanctis, chi c’era in quella squadra

Con la dodicesima giornata verso il termine, la Roma chiude con la certezza di essere in vetta. I giallorossi si sono portati al primo posto in solitaria grazie alle vittoria contro la Cremonese, con Milan e Napoli seconde a pari merito a -2.

Ma non finisce qui. La Roma, infatti, è tornata prima in solitaria dopo 12 giornate a dodici anni di distanza dall’ultima volta, quando Rudi Garcia sedeva sulla panchina giallorossa.

Alla fine di quella stagione, fu la Juventus a vincere il campionato con il record di 102 punti, e la Roma chiuse al secondo posto a quota 85. Da Totti a Morgan De Sanctis, ecco chi erano i protagonisti della squadra di Garcia.

Roma in vetta da sola dopo 12 giornate: l’ultima volta era il 2013

Da Gasperini a Garcia, da Ferguson a Destro ma non solo. Dodici anni dopo, la Roma è di nuovo prima in solitaria alla dodicesima giornata. I giallorossi guidano la classifica con 27 punti, mentre nella stagione 2013-14 ne avevano collezionati già 32, con un percorso quasi perfetto da 10 vittorie e due pareggi, senza sconfitte. Tra i protagonisti di quella squadra c’era Francesco Totti, che avrebbe giocato ancora per quattro anni prima di ritirarsi.

Insieme allo storico capitano giallorosso c’era Morgan De Sanctis, con Benatia, Castán, Florenzi e Maicon tra i difensori. A centrocampo un’altra bandiera come Daniele De Rossi, che con Pjanic, Strootman e Nainggolan era uno dei giocatori più importanti per Garcia. A guidare l’attacco con Totti c’erano Ljajic, Gervinho e Mattia Destro: l’attaccante ex Milan e Genoa fu proprio il capocannoniere di quella Roma, con 13 reti in 23 partite.

Dodici anni dopo, i giallorossi sognano in vetta alla classifica: Gasperini e i suoi uomini riusciranno a fare meglio della rosa di Garcia?