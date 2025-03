Paulo Dybala e Manu Koné, Roma (Imago)

Chi potrebbe incontrare la Roma ai quarti di finale di Europa League: tutte le possibili avversarie in caso di passaggio del turno

Dopo una singhiozzante prima metà di stagione caratterizzata dal doppio cambio in panchina De Rossi–Juric–Ranieri, da metà dicembre la Roma ha voltato pagina aumentando il ritmo.

I risultati sono evidenti. In campionato la squadra non perde dal 15 dicembre (2-0 a Como) e ha inanellato un ruolino di marcia tale da candidarla di nuovo alla corsa per una qualificazione europea.

Invece in Europa League i giallorossi non sono riusciti a classificarsi più su del 15° posto, motivo per il quale hanno dovuto affrontare ai playoff il Porto.

Superato il primo turno della fase a eliminazione diretta, l’avversario sorteggiato per gli ottavi è stato l’Athletic Bilbao. Ma quali altre squadre incrocerebbe la Roma qualora passasse ai quarti di finale?

Europa League, le possibili avversarie della Roma ai quarti

La Roma e la Lazio sono le due formazioni italiane dell’Europa League, che sfideranno rispettivamente Victoria Plzen e Athletic Club. Gare che saranno fondamentali anche per quanto riguarda il ranking europeo, che ha visto l’Italia scivolare vertigionosamente dopo l’uscita dalla Champions League di Juventus, Milan, Atalanta e Bologna.

In proiezione, la Roma di Ranieri potrebbe trovare una tra Rangers e Fenerbahce (del grande ex Mourinho) nei quarti di finale. Nello stesso lato del tabellone ricordiamo che ci sono anche Manchester United e Lione.

Gianluca Mancini e Angeliño, Roma (crediti foto: Domenico Bari)

Le date della fase a eliminazione diretta

Oltre alle gare del 6 e 13 marzo, valide rispettivamente per l’andata e il ritorno degli ottavi di Europa League, queste le date dei prossimi impegni della competizione, che potrebbero vedere impegnate Roma e Lazio.

Quarti di finale : 10 e 17 aprile

: 10 e 17 aprile Semifinali : 1° e 8 maggio

: 1° e 8 maggio Finale: 21 maggio allo stadio San Mamés di Bilbao