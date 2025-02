Le formazioni ufficiali scelte da Ranieri e Anselmi in vista del ritorno dei playoff di Europa League tra Roma e Porto.

Dopo il pareggio per 1-1 nella partita di andata, la Roma si prepara a sfidare di nuovo il Porto nel ritorno dei playoff di Europa League.

I giallorossi tra le mura amiche e davanti al proprio pubblico vorrà vincere a ogni costo, ma battere la squadra di Anselmi non sarà facile

I padroni di casa sono reduci da due vittorie, due pareggi e una sconfitta tra tutte le competizioni, mentre il Porto ha vinto due delle ultime cinque partite, con tre pareggi a completare il quadro.

Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, con tante scelte inaspettate. Come le assenze di Dovbyk, che si è fermato per un problema all’adduttore dell’ultimo minuto e quella di Hummels in difesa.

Roma-Porto, le formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; El Shaaraway, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov. All. Claudio Ranieri.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Abdulhamid, Hummels, Soulè, Nelsson, Baldanzi, Pisilli, Sangare.

Porto (3-4-3): Diogo Costa; Otavio, Perez, Djalo; F. Moura, Varela, Eustaquio, Joao Mario; Fabio Vieira, Samu, Pepé. All. Martin Anselmi.

A disposizione: Claudio Ramos, Samuel Portugal, Marcano, Williamo Gomez, Zaidu, Namaso, Andrè Franco, Perez, Gul, Goncalo Borges, Rodrigo Mora, Ze Pedro.

Dove vedere Roma-Porto in tv e in streaming

La partita andrà in scena questa sera alle 18:45 allo Stadio Olimpico di Roma.

L’incontro sarà visibile in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport 252 e Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NowTv.