Roma, sondaggio per Santiago Pierotti del Lecce

Sondaggio della Roma in casa Lecce

Da un giallorosso, all’altro: la Roma guarda in casa del Lecce per continuare a rinforzarsi in vista della prossima stagione.

Come raccolto dalla collega di Sky Sport Valentina Mariani infatti, i giallorossi hanno effettuato un sondaggio per l’attaccante argentino di proprietà del Lecce Santiago Pierotti.

Il calciatore, arrivato in Italia a gennaio del 2024, ha trovato diverso spazio in campo con la maglia dei salentini sia a gara in corso che dal primo minuto.

Nella passata stagione, tra Serie A e Coppa Italia, Pierotti ha giocato un totale di 33 partite segnando anche 4 gol in campionato.