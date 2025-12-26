La Roma monitora le condizioni di Lorenzo Pellegrini, che ha accusato un problema al quadricipite: si attendono gli esami strumentali

La Roma attende novità sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista ha accusato un problema al quadricipite destro durante l’allenamento del 24 dicembre, e ha terminato in anticipo la seduta.

Il club giallorosso attende l’esito degli esami strumentali, che dovrebbe arrivare oggi, 26 dicembre, in modo da definire al meglio i tempi di recupero.

Si teme una lesione per il centrocampista, che in tal caso sarebbe costretto a saltare il prossimo match, in programma lunedì 29 dicembre contro il Genoa.

È il primo problema muscolare per Pellegrini in questa stagione, e se dovesse mancare alla gara contro i rossoblù, Gasperini potrebbe schierare Dybala più arretrato sulla linea dei trequartisti.