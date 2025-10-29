Roma-Parma, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida dell’Olimpico tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Parma di Carlos Cuesta.

La Roma torna in campo per la giornata numero 9 del campionato di Serie A e affronterà il Parma allo stadio Olimpico.

I giallorossi sono reduci dalla vittoria di misura al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia contro il Sassuolo, grazie al gol di Dybala che ha raccolto e trasformato al meglio la respinta di Muric sul tiro di Cristante.

Dall’altra c’è il Parma che non vince in Serie A da tre partite. Infatti, bisogna tornare al match del Tardini contro il Torino, firmato dalla doppietta di Pellegrino per rivedere gli emiliani ottenere tre punti.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Ferguson. All: Gasperini

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi; Estevez, Bernabé, Ordonez, Sorensen; Cutrone, Pellegrino. All: Cuesta

Dove vederla in tv

Il match tra Roma e Parma, valido per la nona giornata di Serie A 2025/26, è in programma alle ore 18:30 di mercoledì 29 ottobre 2025.

La sfida sarà visibile in diretta su Sky Sport 251, Sky Sport 252 e in streaming su DAZN e NOW TV.