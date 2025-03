Roma, Paredes e l’aneddoto su Messi: “Non mi ha parlato per 3 mesi”

Il centrocampista giallorosso Leandro Paredes si apre ai microfoni del sito “Infobae“: il racconto di quell’aneddoto con Messi

In un’intervista ai microfoni del sito “Infobae“, il centrocampista argentino ha rilasciato una lunga intervista ripercorrendo la sua carriera: dagli anni in Argentina al Boca, all’arrivo in Italia tra le file della Juventus e della Roma.

Il calciatore giallorosso però, che quest’anno ha raccolto 1 gol e 2 assist in 26 presenze, ha raccontato anche un curioso aneddoto legato al connazionale Lionel Messi.

I due non si sono infatti parlati per diverso tempo, ma la causa sembrerebbe essere stata un puro fraintendimento.

Di seguito, le sue parole.

Paredes e quell’aneddoto con Messi: “Non mi ha parlato per 3 mesi”

Stando a quanto riportato dall’argentino ai microfoni di “Infobae“, il rapporto tra Paredes e Messi non è sempre stato del tutto positivo. Ora, come dichiarato da Leandro stesso, i due hanno un bellissimo legame, ma c’è stato un momento in cui Messi si è rifiutato categoricamente di rivolgere la parola al centrocampista classe ’94. Secondo Messi infatti, Paredes avrebbe sminuito il suo talento nel periodo al Barcellona.

“Ora abbiamo un rapporto meraviglioso, ma Messi non mi voleva parlare più. Gli ho mandato subito un messaggio il giorno dopo dicendogli che non erano riferite a lui quelle frasi. Poi gliene ho mandato un altro 15 giorni dopo… silenzio. Gli scrissi ancora un mese dopo: “Non era per te, non era per offenderti”. Ma lui non ha mai risposto: è rimasto tre mesi senza rivolgermi più la parola”.

“Leo è un fenomeno, un fenomeno vero in tutto. A un certo punto è apparso nella mia stanza mentre mi stavo lavando i denti e mi ha gettato l’acqua addosso e tutto è finito lì. Ora abbiamo ancora un rapporto meraviglioso“.