La rivelazione del centrocampista argentino a Tycsports: Paredes tornerà al Boca? Ecco cosa dice il suo rinnovo di contratto

Tra rinnovo, futuro e il ritorno in Argentina. Al termine della partita con la sua nazionale, Paredes ha confermato la presenza di una clausola – inserita dopo il rinnovo del contratto fino al 2026 – che gli consente di tornare al Boca Juniors: “Sì, è vero. C’è questa clausola. Però è valida solo per il Boca, non per altri”.

Così, ha esordito il centrocampista all’uscita dallo stadio: “Non ho parlato con i dirigenti del Boca, ho parlato solo con la Roma. Devo essere completamente grato ai giallorossi, perché nonostante si trattasse di un rinnovo che si sarebbe dovuto fare perché gli obiettivi che avevo erano quasi raggiunti, la società ha deciso di portarlo avanti, ovviamente inserendo questa clausola . Sono grato alla mia società”.

Tuttavia, il centrocampista ha riconosciuto che non sarà facile finalizzare il suo ritorno al club argentino: l’occasione si sarebbe potuto concretizzare nell’ultima sessione di calciomercato invernale.

“La finestra più facile è stata a gennaio, ho fatto tutto il possibile per poter essere lì ma non è successo per diversi motivi . Continuo a vivere la mia carriera giorno per giorno per tornare al club a un certo punto”.

Paredes, i numeri di questa stagione

Alla sua quarta stagione con la maglia giallorossa (la seconda consecutiva), Paredes ha collezionato 2 gol e altrettanti assist in 28 presenze tra campionato e coppa.