Roma, quanti punti servono per andare agli ottavi o ai playoff di Europa League

Tre punti nei primi tre turni della League Phase di Europa League per la Roma: ecco quanti punti servono per arrivare agli ottavi o ai playoff

Seconda sconfitta europea consecutiva per la Roma. I giallorossi, infatti, nella serata di ieri, 23 ottobre, hanno perso 2-1 contro il Viktoria Plzen all’Olimpico dopo essere usciti sconfitti contro il Lille una ventina di giorni fa.

L’unico risultato positivo per gli uomini di Gasperini, per ora, è la vittoria al primo turno contro il Nizza per 2-1 grazie alle reti di Ndicka e Mancini.

In questo momento i giallorossi sono al ventitreesimo posto nella classifica generale dell’Europa League e quindi al penultimo posto valido per i playoff.

Per accedere direttamente agli ottavi, invece, la Roma dovrebbe riuscire a rientrare nelle prime otto. Ma quanti punti servono per arrivare ai playoff o quanti per la qualificazione diretta?

Roma, quanti punti mancano agli ottavi e quanti ai playoff

Prendendo come esempio la scorsa stagione, la prima con la nuova formula, per raggiungere gli ottavi di finale di Europa League direttamente servirono 14 punti. Ad arrivare ottavi fu il Glasgow Rangers che riuscirono a strappare il pass per la qualificazione diretta grazie alla differenza reti rispetto a Bodo Glimt, Anderlecht e FCSB.

La differenza reti fu decisiva anche per quanto riguarda i playoff. Ad arrivare a 10 punti furono 5 squadre: Paok. Twente, Fenerbahce, Sporting Braga ed Elfsborg. Ad andare avanti furono solamente le prime tre con il club turco che ha chiuso al ventiquattresimo posto. La Roma, con Ranieri sulla panchina, arrivò quindicesimo con 12 punti.

Il calendario della Roma

Nel prossimo turno di Europa League la Roma dovrà affrontare il Glasgow Rangers in trasferta. La prossima all’Olimpico, invece, sarà contro il Midtjylland. Gl uomini di Gasperini chiuderanno la League Phase di El con le gare contro Celtic, Stoccarda e Panathinaikos.