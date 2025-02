Roma, ricevuta un’offerta dal Fulham per Çelik: la situazione

I giallorossi hanno ricevuto un’offerta ufficiale dal Fulham per il laterale destro: il punto

Prosegue il calciomercato di gennaio, con le squadre di Serie A che stanno lavorando sia in entrata che in uscita.

Dopo aver annunciato l’arrivo di Devyne Rensch per la fascia destra, la Roma ha ricevuto un’offerta per un altro giocatore in quel ruolo.

Il Fulham di Marco Silva, infatti, ha presentato un’offerta ufficiale per Zeki Celik. Al momento Claudio Ranieri non ha ancora dato via libera, ma se ne sta parlando. Anche il calciatore sta valutando la possibilità e i contatti continueranno in queste ore.

Gli inglesi hanno proposto un prestito, formula non gradita dalla Roma. Se inseriscono obbligo allora la situazione può cambiare.