Roma-Neom, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Roma-Neom, amichevole tra i giallorossi e la squadra saudita.

Ultimo test del precampionato per la Roma che oggi, sabato 16 agosto, affronta i sauditi del Neom allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

La squadra allenata da Christophe Galtier, ex allenatore del PSG, milita nella Saudi Pro League ed è attesa in Italia per una sfida che rappresenta l’ultima prova generale prima dell’inizio della Serie A, in programma nel weekend del 24 agosto.

I giallorossi di Gasperini arrivano al match dopo la tournée inglese, chiusa con la netta sconfitta per 4-0 contro il Crystal Palace e il successo di misura per 1-0 nell’amichevole “in famiglia” con l’Everton, club di proprietà dei Friedkin. Una partita, quella di oggi, che servirà al tecnico per avere indicazioni definitive in vista della nuova stagione.

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 17.00. Sarà dunque l’occasione per vedere all’opera diversi volti nuovi della Roma, compreso Dovbyk in attacco insieme a Soulé, mentre il Neom si affiderà all’esperienza di Benrahma e Lacazette per mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa.

Le formazioni ufficiali di Roma-Neom

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Pisilli, Cristante, Angelino; Soulè, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

NEOM (4-4-2): In attesa

Dove vedere la partita

Oggi, sabato 16 agosto alle ore 17:00, andrà in scena l’amichevole tra Roma e Neom. La sfida non sarà trasmessa in diretta televisiva né in streaming da alcuna emittente nazionale.