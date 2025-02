Roma, fatta per Nellson del Galatasaray in difesa. Si lavora per Salah-Eddine

I giallorossi continuano a muoversi per un rinforzo nelle ultime ore di mercato

Giunti all’ultimo giorno di questa sessione invernale di calciomercato, la Roma è alla ricerca del profilo ideale per rinforzare la difesa a disposizione di Claudio Ranieri, complice anche l’uscita di Hermoso.

Nella notte, non si sono interrotti i contatti con il Galatasaray per Victor Nelsson, danese classe 1998. Si può chiudere nelle prime ore della mattina per il prestito.

Nei piani dei giallorossi, si tratterebbe del sostituto – come anticipato – di Mario Hermoso ora al Bayer Leverkusen. L’operazione convince per la formula, che permette di sostenere un esborso economico minore rispetto a Goglichidze, altro nome chiacchierato nelle ultime ore.

Ma non solo, la Roma e Ghisolfi rimangono molto attivi. Contatti anche con il Twente per Anas Sala-Eddine. Gli olandesi fanno muro, ma i giallorossi vogliono provarci ancora in caso di partenza di Samuel Dahl.