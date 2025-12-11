Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, si attende una risposta dalla CAF per avere Ndicka ed El Aynaoui contro il Como

Redazione 11 Dicembre 2025

Le ultime sulla possibile presenza di Ndicka ed El Aynaoui in Roma-Como, sfida in programma lunedì 15 dicembre

Matchday per la Roma, che quest’oggi fa visita al Celtic per la 6ª giornata della League Phase di Europa League. I giallorossi, che hanno vinto le ultime due sfide europee, vanno alla ricerca di tre punti che potrebbero valere la top 8 momentanea.

Una vittoria farebbe inoltre tornare il sorriso dopo le due sconfitte consecutive arrivate in campionato contro Napoli e Cagliari, che hanno interrotto la rincorsa verso il primo posto in classifica.

Rincorsa che riprenderà lunedì sera, quando i capitolini affronteranno il Como in un vero e proprio scontro diretto per le parti alte della classifica.

E in vista della sfida dell’Olimpico, Gasperini aspetta ancora di capire se avrà a disposizione Ndicka ed El Aynaoui, i due che nelle prossime settimane saranno impegnati in Coppa d’Africa.

Roma, le ultime su Ndicka ed El Aynaoui

Come riportato da Sky Sport, la CAF – Federazione calcistica africana – non ha ancora fatto sapere ai giallorossi se i due calciatori potranno rimanere in Italia fino a lunedì, e dunque se potranno essere a disposizione di Gasperini per la sfida contro il Como.

La FIFA e la stessa CAF, infatti, avevano scelto proprio il 15 dicembre come giorno in cui il club avrebbero dovuto dare il via libera ai propri tesserati convocati dalle rispettive nazionali, ma non è ancora chiaro se potrà esserci uno strappo alla regola in relazione alla situazione della Roma.