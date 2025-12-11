Le ultime sulla possibile presenza di Ndicka ed El Aynaoui in Roma-Como, sfida in programma lunedì 15 dicembre

Matchday per la Roma, che quest’oggi fa visita al Celtic per la 6ª giornata della League Phase di Europa League. I giallorossi, che hanno vinto le ultime due sfide europee, vanno alla ricerca di tre punti che potrebbero valere la top 8 momentanea.

Una vittoria farebbe inoltre tornare il sorriso dopo le due sconfitte consecutive arrivate in campionato contro Napoli e Cagliari, che hanno interrotto la rincorsa verso il primo posto in classifica.

Rincorsa che riprenderà lunedì sera, quando i capitolini affronteranno il Como in un vero e proprio scontro diretto per le parti alte della classifica.

E in vista della sfida dell’Olimpico, Gasperini aspetta ancora di capire se avrà a disposizione Ndicka ed El Aynaoui, i due che nelle prossime settimane saranno impegnati in Coppa d’Africa.

El Aynaoui, centrocampista della Roma – credit: Andrea Rosito

Roma, le ultime su Ndicka ed El Aynaoui

Come riportato da Sky Sport, la CAF – Federazione calcistica africana – non ha ancora fatto sapere ai giallorossi se i due calciatori potranno rimanere in Italia fino a lunedì, e dunque se potranno essere a disposizione di Gasperini per la sfida contro il Como.

La FIFA e la stessa CAF, infatti, avevano scelto proprio il 15 dicembre come giorno in cui il club avrebbero dovuto dare il via libera ai propri tesserati convocati dalle rispettive nazionali, ma non è ancora chiaro se potrà esserci uno strappo alla regola in relazione alla situazione della Roma.