Le formazioni ufficiali di Roma-Napoli, posticipo della domenica della 13esima giornata di Serie A, in programma alle 20:45

È tutto pronto per il big match della 13esima giornata di Serie A.

Alle 20:45 scenderanno in campo Roma e Napoli, prima e terza in classifica prima delle vittorie di Milan e Inter.

Entrambe le squadre arrivano da un successo per 3-1 nell’ultima giornata di campionato, rispettivamente contro Cremonese e Atalanta. Vittoria per entrambe anche in Europa: i giallorossi hanno battuto il Midtjylland; gli azzurri il Qarabag.

Vediamo le scelte di Gasperini e Conte.

Le formazioni ufficiali di Roma-Napoli

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, Tsimikas, Dybala, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte

A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, ucca, Mazzocchi, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino.

Dove seguire il match in diretta TV e streaming

La partita, valida per la tredicesima giornata di campionato, si giocherà domenica 30 novembre all’Olimpico, con calcio d’inizio alle 20:45.

Sarà possibile vederla in diretta streaming per i soli abbonati su DAZN, oltre che in diretta tv sul canale 214 di Sky, per gli aderenti al servizio “Zona DAZN”.