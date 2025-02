La rinascita di Shomurodov: da partente a titolare, rinato con Ranieri

La Roma di Claudio Ranieri travolge il Monza di Alessandro Nesta 4-0: protagonista Shomurodov con gol e assist

“Shomurodov? Resta“. Forte e chiaro. Poche parole, ma sufficienti. Claudio Ranieri lo aveva detto il 30 gennaio, dopo Roma-Eintrach Francoforte.

Il numero 14, infatti, era promesso sposo del Venezia con i giallorossi che erano alla ricerca del suo eventuale sostituto. Shomurodov, però, quella sera era entrato in campo al 67′, nella gara di Europa League in cui la Roma si giocava la qualificazione, e al 69′ aveva segnato il gol del 2-0.

L’uzbeko, a partire da quel 30 gennaio, ha cominciato piano piano a conquistarsi un posto in questa Roma. Quattro giorno dopo, infatti, Claudio Ranieri lo aveva schierato titolare nella gara di campionato contro il Napoli.

Stasera contro il Monza il 14 si è preso la scena, fornendo l’assist per l’1-0 con un passaggio per Saelemaekers e girando in porta di testa un cross di Soulè per il 2-0. La Roma, con il 4-0 rifilato al Monza, vola a -1 da Bologna e Milan, che però devono recuperare una partita, e a -2 dalla Fiorentina.

Roma, i numeri del nuovo corso di Shomurodov

Shomurodov non aveva mai trovato questa continuità con la maglia della Roma. L’uzbeko, infatti, è stato spesso in campo a partire da quel 30 gennaio. Oltre alla gara di stasera, in cui ha fornito 1 assist e segnato 1 gol, il suo apporto è stato fondamentale anche nei playoff di Europa League contro il Porto in cui ha fornito l’assist per l’1-1 momentaneo di Dybala.

In questa stagione l’uzbeko ha già pareggiato il suo record di gol in Serie A con la maglia della Roma (3) e quello di reti stagionali (5). La sua centralità, poi, è dimostrata anche dal suo impiego. Nelle ultime 5, infatti, Shomurodov ha giocato per 4 volte almeno 45 minuti.

Quel rapporto con Claudio Ranieri

Nella sera del 30 gennaio oltre a confermare la permanenza di Shomurodov Ranieri aveva strappato anche un sorriso con una frase del suo rapporto con l’attaccante: “Io con lui mi arrabbio sempre, gliel’ho detto, se vai via tu io con chi mi arrabbio?“. Un rapporto che i due hanno avuto modo di creare anche lo scorso anno a Cagliari con l’uzbeko che era in prestito proprio dal club giallorosso.

Ranieri non ha mai spiegato il perché delle sue arrabbiature. La sensazione, però, è che abbiano funzionato.