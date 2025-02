Le formazioni ufficiali scelte da Claudio Ranieri e Alessandro Nesta per Roma-Monza

La 26esima giornata di Serie A non è ancora finita. Dopo le gare di domenica 23, è tempo del posticipo di campionato.

Roma e Monza, dunque, sono pronte a scendere in campo. Fischio d’inizio previsto alle 20.45 di oggi, lunedì 24 febbraio 2025 allo Stadio Olimpico.

I giallorossi vogliono dare continuità alle due vittorie consecutive in campionato e cavalcare l’onda dopo il passaggio del turno in Europa League, in cui hanno eliminato il Porto imponendosi per 3-2.

Dall’altra parte, invece, il Monza ha ritrovato Alessandro Nesta in panchina ed è alla disperata ricerca di punti per rincorrere una salvezza complicatissima anche dopo lo 0-0 con il Venezia.

Di seguito, le formazioni ufficiali scelte da Ranieri e Nesta.

Roma-Monza, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemakers, Cristante, Pisilli, Angelino; Soulè, Baldanzi; Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri

A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, Abdulhamid, Kone, Paredes, Celik, Dybala, Nelsson, Gourna Douath, Salah-Eddine, El Shaarawy

MONZA (3-4-2-1): Turati; Lekovic, Brorsson, Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Dany Mota, Ciurria; Ganvoula. Allenatore: Alessandro Nesta

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Balde Diao, Zeroli, Palacios, Petagna, Postiglione, Martins, Colombo, Vignato

Roma-Monza, dove vedere la partita in streaming e TV

La gara tra Roma e Monza, in programma per lunedì 24 febbraio alle 20:45, sarà visibile in TV su DAZN e Sky Sport Calcio. Lo streaming sarà disponibile tramite l’app di SkyGo e di DAZN.