Le scelte ufficiali di Ranieri e Conceição per il match dell’Olimpico

Nella domenica di Serie A, valida per la 37esima giornata, in campo anche Roma e Milan per il big match che potrebbe risultare decisiva per la corsa Champions.

Difficile ma non ancora impossibile: nonostante l’ultima sconfitta contro l’Atalanta, i giallorossi credono ancora all’Europa. Per Ranieri sarà l’ultima gara in carriera da allenatore all’Olimpico di Roma.

Dall’altra parte il Milan, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna, cerca il riscatto.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Roma-Milan, le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angeliño; Soulé, Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri

A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Abdulhamid, Hummels, Dybala, Nelsson, Gourna Douath, Salah Eddine, Baldanzi, Pisilli, Sangare Traore, El Shaarawy

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Joao Felix; Gimenez. Allenatore: Sérgio Conceição

A disposizione: Sportiello, Torriani, Jovic, Leao, Emerson Royal, Florenzi, Thiaw, Fofana, Terracciano, Camarda, Abraham, Sottil

Roma-Milan, dove vedere in diretta tv e streaming

Il match tra Roma e Milan, valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20.45, verrà trasmessa su Dazn.