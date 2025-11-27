Roma, Massara: “Felici del ritorno di Dybala. Il Midtjylland ha tanti giocatori forti”

Le parole del direttore sportivo della Roma Frederic Massara sul mercato prima del match di Europa League con il Midtjylland

La Roma si prepara alla sfida di Europa League con la capolista Midtjylland, che fin qui ha vinto tutte le gare a disposizione.

Prima del match, Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Sky Sport di uno dei giocatori di maggiore livello del Midtjylland, Franculino: “È un giocatore interessante, ma questa squadra ha tanti talenti. Il calcio scandinavo lavora bene, hanno infrastrutture, stanno crescendo“.

Il direttore sportivo giallorosso ha commentato anche la situazione di Paulo Dybala, tornato titolare dopo l’infortunio rimediato contro il Milan, e del mercato.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Roma, Massara: “Felici di Dybala, la sua assenza è sempre pesante”

Massara ha proseguito parlando di Dybala: “C’è bisogno di un mese per vederlo in forma. Sa le strategie, sono chiare. L’ottima notizia è che l’abbiamo recuperato, è sempre un’assenza pesante quando non c’è“.

Il dirigente giallorosso ha concluso commentando il mercato invernale: “Si fanno moltissimi nomi in questo momento e molti non sono fattibili a gennaio. Il Midtjylland non ha solo Franculino, ha tanti giocatori forti. Il mercato di gennaio è fatto anche della possibilità di pensare a certi giocatori e non dipende solo dalla volontà“.