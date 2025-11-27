Roma, botta per Manu Koné: cambio forzato contro il Midtjylland
La Roma perde il suo centrocampista per infortunio
Brutte notizie per la Roma dal primo tempo della sfida di Europa League contro il Midtjylland.
Al 27′, sul risultato di 1-0 firmato da El Aynaoui, Gasperini è stato costretto a sostituire Manu Koné, inserendo Cristante al suo posto.
Il francese, infatti, già dopo 13 minuti di gioco aveva preso un pestone, con un leggero movimento innaturale alla caviglia destra.
Dopo aver stretto inizialmente i denti, al 26′ si è nuovamente accasciato chiedendo il cambio.
Roma, le condizioni di Koné
Dopo aver applicato la borsa col ghiaccio alla zona del malleolo, il centrocampista ha subito lasciato la panchina, dirigendosi zoppicante e dolorante verso gli spogliatoi.
Nella giornata di domani saranno necessari esami per valutare le sue condizioni. Ci sarà da capire se si tratta di un trauma contusivo o distrattivo, oltre agli eventuali tempi di recupero.