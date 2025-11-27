Midtjylland, Kjaer: “La società lavora molto bene. Franculino? Il prezzo non è basso”

Simon Kjaer, componente del board del Midtjylland ed ex difensore della Roma, ha parlato prima del match tra rossoneri e giallorossi

Roma e Midtjylland si sfidano allo stadio Olimpico per la quinta giornata di Europa League.

Prima del match, l’ex difensore giallorosso Simon Kjaer, che fa parte del board del club danese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Credo che questa sia una società che sta facendo bene, lavorano molto bene ed è un posto dove mi possono insegnare tante cose: come funziona la società, la proprietà e in campo, è una società che lavora bene ed è una squadra che lavora molto bene“.

L’ex Roma e Milan ha parlato anche della differenza con il calcio scandinavo e di Franculino, attaccante del Midtjylland.

Ecco le sue parole.

Midtjylland, Kjaer: “Franculino ha un talento naturale

Come dicevamo, Kjaer ha continuato parlando di Franculino: “È un attaccante che ha quella sensazione che non puoi allenare: ha istinto per il gol ha tantissima qualità, può giocare forse non al Real Madrid ma è un ragazzo giovane con un talento… mi dispiace di non aver avuto tempo con lui in campo. Valore di mercato di Franculino? Se lo sapessi ve lo direi: ho appena parlato con Ricky, anche lui sa che il prezzo non è basso (ride, ndr)”.

Ha concluso parlando del movimento calcistico scandinavo : “C’è differenza, ma negli ultimi anni la distanza è diminuita molto, abbiamo anche visto negli ultimi 5 anni il percorso del Midtjylland. Si è accorciata perché c’è un’identità che ti fa crescere dentro la società, ma anche l’acquisto di Billing è stata una scelta per avere giocatori di alto livello: uno degli obiettivi è sempre stato trovare i giovani da far crescere“.