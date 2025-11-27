Le formazioni ufficiali e le scelte di Gasperini e Tullberg per la gara di Europa League tra Roma e Midtjylland

Torna in campo la Roma, che affronta la quinta giornata di League Phase dell’Europa League contro il Midtjylland.

I giallorossi al momento hanno guadagnato fin qui sei punti, grazie alle vittorie con Nizza e Rangers, e sono in zona playoff a pari merito con diverse squadre.

Dall’altra parte il Midtjylland guida la classifica ed è l’unica squadra a punteggio pieno in Europa League: il club danese ha anche il miglior attacco della competizione con 11 gol segnati in quattro gare.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Roma-Midtjylland

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, N’Dicka; Celik, El Aynaoui, Kone, Wesley: Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini

MIDTJYLLAND (5-3-2): Olafsson; Mbabu, Diao, Erlic, Bech, Jensen; Castillo, Bravo, Billing; Gogorza, Franculino. Allenatore: Tullberg.

Dove vedere Roma-Midtjylland in tv e in streaming

Roma-Midtjylland è in programma per giovedì 27 novembre alle 18:45, allo stadio Olimpico di Roma.

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, oppure in streaming su Sky Go o NOW.