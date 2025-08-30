Roma, Massara: “Sapevamo sarebbe stato un mercato difficile. Se ci saranno opportunità le coglieremo”

Le dichiarazioni di Massara a pochi minuti dal fischio d’inizio di Pisa-Roma

La prima trasferta stagionale della Roma è all’Arena Garibaldi, casa del neopromosso Pisa. Dopo la vittoria all’esordio contro il Bologna per 1-0, Gasperini va alla ricerca del punteggio pieno.

A pochi minuti dal fischio d’inizio contro i nerazzurri toscani, il direttore sportivo Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Diversi i temi trattati, a partire dal calciomercato che si avvicina alle battute finali. I giallorossi, infatti, devono ancora chiudere gli ultimi acquisti per rinforzare la squadra a disposizione del Gasp

Di seguito le sue dichiarazioni, a partire dal tema dell’attaccante. “Scambio Dovbyk-Gimenez? Non è neanche partito, le ultime ore sono sempre concitate e possono portare sempre sorprese. Ad ora non esiste. Ognuno ha il suo centravanti“.

Roma, Massara: “Esterno? Se ci saranno opportunità le coglieremo”

A seguire, poi, anche il tema dell’attaccante esterno. Diversi i nomi che la Roma ha sondato e Massara si è espresso così: “Sono tutti nomi di giocatori interessanti e giovani da poter inserire nell’organico, per noi sapevamo sarebbe stato un mercato difficile. In queste ultime ore se troveremo opportunità le coglieremo“.

A chiudere, anche una battuta sul centrocampo. “In questo momento penso sia prioritaria la zona offensiva, devono aiutarci a fare un salto di qualità, sennò siamo soddisfatti. Dovbyk? Oggi è il nostro centravanti, l’anno scorso ha segnato 17 gol in Serie A“.

“Bisogna avere pazienza ma siamo fiduciosi”

A seguire, Massara è intervenuto anche ai microfoni di DAZN. “La prima giornata ha già dato risposte importanti e siamo felici. Sarà un percorso lungo e c’è la volontà di costruire un percorso con ragazzi giovani e un allenatore come Gasperini. Bisogna avere pazienza ma siamo fiduciosi“.

Poi, sul mercato. “C’è un tema di motivazioni, che per conto nostro devono essere straordinarie per venire a vestire questa maglia. Non ho più niente da dire su Sancho, ho già detto la mia. Scambio Gimenez-Dovbyk? Non vorrei smentire Tare, ma questa trattativa non è proprio partita. Ci sono sempre sosprese, come Abraham Saelemaekers l’anno scorso ma allo stato attuale delle cose noi abbiamo il nostro centravanti e loro il loro. Siamo contenti così“.