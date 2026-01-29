Le parole di Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, prima del match contro il Panathinaikos

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Panathinaikos-Roma, ultimo match della League Phase di UEFA Europa League, Frederic Massara ha parlato ai microfoni di SkySport.

Il ds giallorosso ha commentato i prossimi, e ultimi, giorni di calciomercato.

“Non c’è nessuna sfida. Le sfide sono in campo e in questi ultimi giorni di mercato di susseguono molti nomi. Vedremo se ci saranno opportunità, e in caso le coglieremo. In questo momento non c’è comunque nulla in via di definizione”, ha ammesso parlando del duello Roma-Napoli per Sulemana.

Sui possibili rinforzi ha poi proseguito: “Abbiamo identificato come il reparto avanzato potesse essere quello da migliorare. Sono arrivati Malen, Robinio Vaz e Venturino e vedremo. Carrasco è definitivamente tramontata”.

Le parole di Massara prima di Panathinaikos-Roma

Su Dybala, a riposo per un fastidio al ginocchio ha detto: “Non siamo preoccupati, ma dobbiamo fare tutti gli esami, e li faremo domani una volta rientrati a Roma”.

Massara ha poi chiuso: “Noi volevamo ringiovanire la rosa, e siamo consapevoli che possono commettere degli errori. Abbiamo la fortuna di avere un grande allenatore, capace di migliorare i giocatori come nessun altro”.