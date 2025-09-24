Roma, Massara: “Teniamo molto all’Europa League, c’è ambizione di fare bene. Su Pellegrini…”

Le parole dei direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara, nel pre partita di Nizza-Roma di Europa League

La Roma scende per la prima volta in campo nella stagione 2025/2025 in Europa League e lo fa all’Allianz Riviera, casa del Nizza.

“È una soddisfazione vedere la Roma, non c’è nessuna dicotomia tra nuovi e vecchi giocatori. Abbiamo lavorato per dare più scelte all’allenatore, siamo impegnati su più fronti. Inizia una competiizone a cui teniamo molto, speriamo di fare bene“, ha esordito Frederic Massara ai microfoni di Sky Sport nel pre partita. Il fischio d’inizio è atteso per le 21:00.

Prima da titolare per Dovbyk in attacco, con Gasperini che ha deciso di dare fiducia all’attaccante ucraino. Insieme a lui El Shaarawy-Soulé.

Il direttore sportivo giallorosso, poi, ha continuato: “Rinnovo di Pellegrini? Il calcio evolve, non c’è mai nessuno scenario precluso, noi siamo concentrati sul campo. Lorenzo è un giocatore forte, attaccato a questa squadra. Ha fatto grandi cose con questa maglia e continuerà a farle. Siamo focalizzati sugli impegni a partire da stasera“.

Roma, Massara: “Abbiamo l’ambizione di fare bene”

Il ds giallorosso, poi, ha parlato anche delle aspettative per la coppa europea. “Prospettive per l’Europa League? Noi la affrontiamo con l’ambizione di fare bene. Abbiamo una fase a gironi molto difficile, giochiamo una partita alla volta ma con l’ambizione di competere, come ha sempre fatto la Roma“.

Infine, parlando dell’avversario di serata. “Il Nizza è una squadra forte, l’anno scorso si sono qualificati ai preliminari di Champions. Hanno iniziato il campionato in maniera meno positiva, ma giocano in maniera speculare a noi. Sarà una partita da prendere molto seriamente, altrimenti potremo avere delle difficoltà“.