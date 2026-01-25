Le parole di Frederic Massara ai microfoni di DAZN nel prepartita del match contro il Milan, valido per la ventunesima giornata di A

La Roma sfida il Milan per tenere il proprio vantaggio sulla Juventus e recuperare punti proprio ai rossoneri.

Nel prepartita del match, ha parlato Frederic Massara ai microfoni di DAZN: “Malen è un calciatore forte, che parla un linguaggio evoluto. Chiaramente si è trovato subito in grande sintonia con Dybala. Hanno fatto una bellissima prestazione. Ci aspettavamo delle risposte positive e sono arrivate in maniera fragorosa“.

Sul possibile rientro anticipato di Tsimikas, l’interesse per Fortini e Carrasco: “Sono tutte situazioni in evoluzione. Per quanto riguarda Tsimikas, è vero che ci sono dialoghi col Liverpool. Vedremo nei prossimi giorni come evolverà la situazione. Anche Carrasco è un giocatore molto forte. Non è mai facile anticipare questi rientri, soprattutto nel mese di gennaio. Abbiamo ancora una settimana per vedere se ci saranno delle opportunità, per trovare delle soluzioni che ci possano dare una mano e rinforzare l’organico, che comunque è già competitivo“.

Che reazione e sensazioni ha avuto Massara al gol di Malen? La risposta del direttore sportivo giallorosso: “Eravamo tutti felici. Non solo perché sono arrivate delle risposte importanti dai nuovi arrivi, in particolare da Malen, ma in generale da tutta la squadra è arrivata una partita di livello che ci ha dato soddisfazione. Dobbiamo lavorare per cercare di mettere l’allenatore e la rosa nelle migliori condizioni possibili per performare. Abbiamo un unico obiettivo: far crescere questa squadra e siamo sulla buona strada“.