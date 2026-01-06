Le parole di Massara pochi minuti prima della sfida contro il Lecce

Il turno infrasettimanale valido per la 19esima giornata di Serie A prosegue con il match tra Lecce e Roma.

Pochi minuti prima del calcio d’inizio il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara ha fatto il punto sul mercato: “Per quanto riguarda Raspadori ci sono delle discussioni in corso: è una situazione in evoluzione. Dovrebbe svilupparsi in tempi brevi, in un senso o nell’altro”.

Su Zirkzee: “Piace a molte squadre: la situazione adesso è diverso perché c’è stato il cambio della guida tecnica. Non mi soffermerei sui singoli nomi: per noi questo mercato rimane un’opportunità”.