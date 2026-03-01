Le parole di Massara pochi minuti prima di Roma-Juventus.

“Rinnovo Cristante e Mancini? Stiamo parlando, scadono nel 2027 e abbiamo un po’ di tempo. Quando ci saranno novità vi informeremo. Siamo in contatto con tutti gli agenti dei giocatori. Non ci sono sviluppi particolari ma siamo concentrati sul finale della stagione e sui calciatori che hanno sempre mostrato il loro impegno“, ha esordito Frederic Massara a DAZN.

A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida della domenica sera della 27esima giornata di Serie A il ds giallorosso è tornato a parlare di mercato e soprattutto di eventuali rinnovi, tema ormai caldo da tempo.

Spazio anche alla sfida che sta per iniziare. La Roma vuole portare a casa altri tre importantissimi punti, davanti ai propri tifosi dell’Olimpico, dopo la vittoria con la Cremonese la scorsa settimana.

“Gasperini ha dato un’impronta chiara a questa squadra. L’aggressività e la mentalità propositiva non mancheranno anche questa sera. Non sono mai mancate le prestazioni ma sarebbe un bel momento per fare un altro salto di qualità. Partiamo dalla prestazione ma siamo sempre positivi. Stasera sarà una bella partita con una cornice stupenda“, ha spiegato Massara soffermandosi sull’impronta che ha dato l’allenatore giallorosso alla squadra.