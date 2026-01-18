Le parole di Frederic Massara prima della sfida di Serie A tra il Torino e la sua Roma.

Per la sfida delle 18 della 21esima giornata di Serie A scendono in campo il Torino di Baroni e la Roma di Gasperini.

Prima dell’inizio del match il ds giallorosso ha presentato la partita ma soprattutto è tornato sul mercato ai microfoni di Sky Sport.

“Sono due ragazzi forti, chiaramente molto diversi nel percorso. Uno è un giovane talento su cui c’erano molte square, l’altro è uno di livello internazionale che ci darà un grande contributo nell’immediato.”, ha esordito sui due nuovi acquisti, Robinio Vaz e Malen

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Frederic Massara.

Roma, le parole di Massara

Il ds giallorosso si è soffermato sul prosieguo del calciomercato: “Ci sono ancora 15 giorni di mercato e vedremo quali opportunità si presenteranno, cercheremo di farci trovare pronti ma vedremo come si evolveranno le cose nelle prossime due settimane. Gasperini? Il percorso è comune e condiviso sempre, ci confrontiamo quotidianamente per costruire una Roma forte e che possa durare nel tempo. Valuteremo in queste ultime giornate se ci saranno per qualche ragazzo che ha avuto meno spazio l’opportunità di uscire, oppure per qualcuno che non ha avuto l’impatto che speravamo.

Su Ferguson e Zirkzee ha ammesso: “Ferguson è un ragazzo che sta crescendo tanto, è arrivato da una stagione in cui ha giocato poco e ha dato una grande mano nelle ultime partite, peccato che si sia infortunato ma contiamo certamente su di lui. Zirkzee? Il Manchester United ha chiuso in maniera piuttosto netta il discorso nelle ultime settimane e non l’ha più riaperto”.