Roma, Massara: “Mercato? Valutiamo eventuali opportunità: priorità al reparto offensivo”

Le parole del ds giallorosso Massara prima della sfida di Europa League tra la Roma e lo Stoccarda.

La settima giornata della League Phase di Europa League continua con la sfida delle 21 tra la Roma e lo Stoccarda all’Olimpico.

Prima della sfida il ds della Roma, Frederic Massara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Interpretazione di questi 7 cambi? L’interpretazione è quella di avere molte partite e quindi bisogno di attingere a tutte le risorse, ci sono molti cambi ma molti giovani hanno già giocato quindi siamo fiduciosi”, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Massara.

Roma, le parole di Massara

Massara ha continuato parlando di mercato : “Stiamo valutando se ci saranno altre opportunità, dando priorità al reparto offensivo”.

Si è poi soffermato su Angelino : “È stato a lungo fuori, sta recuperando e siamo fiduciosi che recuperi al meglio la sua condizione”

E su Pisilli: “Contiamo molto sui giovani, ha già 50 presenze nonostante l’età. Puntiamo moltissimo su di lui”