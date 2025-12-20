Roma, Massara: “Battere la Juve ci darebbe consapevolezza. Se ci saranno opportunità le coglieremo”

Le parole del ds della Roma a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus, valevole per la sedicesima giornata di Serie A

La Roma vuole continuare a sognare. All’Allianz Stadium i giallorossi si preparano per la sfida contro la Juventus del grande ex Luciano Spalletti. A pochi minuti dal big match, il ds Massara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Battere la Juve darebbe consapevolezza a un percorso iniziato molto bene e che vuole proseguire meglio. Negli scontri diretti finora non siamo riusciti a portare a casa risultati, cercheremo di farlo questa sera“.

Il direttore sportivo ha proseguito parlando della scelta di Dybala come prima punta: “Abbiamo Ferguson in panchina, il mister ha scelto questa soluzione per questa partita. Siamo consapevoli che se ci saranno opportunità le coglieremo“.

Una battuta anche sul rapporto con Gasperini, Massara ha dichiarato scherzando: “Se Gasp mi pressa come fa con i giocatori? Di più, ma io sono sgusciante, scappo via“.

Un 2025 da protagonista per la Roma: “Squadra che ha fatto più punti nell’anno solare 2025? Ci rende molto orgogliosi e avvalora l’organico. Il tutto con due allenatori diversi ma grazie al valore dei giocatori“.