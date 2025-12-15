Le dichiarazioni del direttore sportivo della Roma, Ricky Massara, nel prepartita contro il Como

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Roma e Como, ultimo match della 15ª giornata di Serie A.

Cono fischio d’inizio programmato alle 21:00, infatti, i giallorossi di Gian Piero Gasperini e i biancazzurri di Cesc Fabregas si affronteranno nella splendida cornice dell’Olimpico.

La Roma per non mantenere la pressione sui primi posti, il Como per saltare al 4° posto e, eventualmente, raggiungere a pari punti proprio il Dybala e compagni.

“Il Como non ha solo Nico Paz. È una squadra molto talentuosa, sarà una partita davvero insidiosa e difficile“, sono state le prime parole di Massara ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Roma, le parole di Massara

Il direttore sportivo della Roma, poi, ha continuato così: “È molto prematuro parlare del riscatto di Ferguson. Siamo molto contenti stia trovando continuità, ha bisogno di quello. È stato fermato da diversi acciacchi, ma ora sta facendo bene e siamo contenti. Mercato? Ci penseremo tra un attimo, abbiamo ancora 3 partite prima“.

Ha poi continuato: “Zirkzee? Stiamo volando un po’ troppo in là. I miei viaggi britannici erano per visionare il Celtic. Ferguson via già a gennaio? Speculazioni che non uscivano da noi, ora siamo contenti di quello che sta facendo“.

Roma, Massara: “Dybala ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia”

Massara ha proseguito: “Ranieri e Gasperini insieme fanno 2000 panchine. Sono due grandi personaggi che hanno fatto grandissime cose e continuano a farle, sono un privilegiato“.

Infine hai microfoni di DAZN ha aggiunto: “Dybala? Paulo è un campione che ha sempre dimostrato grande attaccamento a questi colori. Ha sempre dimostrato di dare tutto se stesso“.