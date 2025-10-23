Le parole di Frederic Massara nel pre partita di Roma-Viktoria Plzen

Frederic Massara, Direttore Sportivo della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dal fischio di inizio di inizio di questa terza giornata di Europa League.

L’avversario sarà il Viktoria Plzen, squadra ceca, che nella scorsa giornata si è imposta per 3-0 sul Malmo.

La Roma proverà a riscattare la sconfitta contro il Lille della seconda giornata, per rilanciarsi in classifica.

Di seguito le parole di Frederic Massara nel pre partita.

Le parole di Massara

Il Ds giallorosso ha parlato di due suoi acquisti dell’ultima sessione di mercato: “Ziolkosvki? Una soddisfazione della società, che crede molto in questo ragazzo. Sta lavorando tanto, ha ampi margini e sta beneficiando del lavoro del mister. Essendo arrivato da un mese e mezzo si sta adattando a un campionato nuovo con delle aspettative importanti. Bailey? Entrato bene contro l’Inter, ma sulle sue qualità c’è poco da dire. Ci aspettiamo un grosso contributo. Se da qui a gennaio ci saranno opportunità la società si farà trovare pronta, sempre rispettando le regole imposte dal FPF. Ma vedremo se sarà il caso di intervenire ancora.”

Ha concluso poi sull’attacco: “Pochi gol? Numeri di cui prendiamo atto e su cui lavorare. L’allenatore sta lavorando su questa fase, che riguarda tutto il reparto non solo i centravanti. Ci auguriamo che già da stasera possano arrivare molti gol.”